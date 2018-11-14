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فيديو - هذا ما فعله رئيس بلدية ام الفحم الجديد بعد فوزه
2018-11-14 14:05:51
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فيديو - هذا ما فعله رئيس بلدية ام الفحم الجديد بعد فوزه
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