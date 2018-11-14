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فيديو - هذا ما فعله رئيس بلدية ام الفحم الجديد بعد فوزه



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فيديو - هذا ما فعله رئيس بلدية ام الفحم الجديد بعد فوزه




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- ليلى علي عبد الهادي

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