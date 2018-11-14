فيديو - هذا ما فعله رئيس بلدية ام الفحم الجديد بعد فوزه

عندما كان الجميع بانتظاره بمنتجع الواحه من اجل الاحتفال بفوزه بانتخابات رئاسة بلدية ام الفحم ، ولدى صدور النتيجة , توجه د. سمير صبحي محاميد الى مقبرة المدينة هناك زار قبر والدته وجلس هناك باكيا يقرأ سورة الفاتحة على روحها ويخبرها بانه اصبح رئيسا لبلدية ام الفحم وانها صاحبة الفضل الاكبر عليه .

ويظهر في الفيديو الذي نشر تاثر ودموع د.سمير بعد فوزه وقراءة سورة الفاتحة على قبر والدته.