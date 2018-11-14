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صور - احتفالات في كفرقرع بعد فوز فراس بدحي بالرئاسة



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فاز يوم امس الثلاثاء المحامي فراس بدحي بانتخابات مجلس كفرقرع المحلي بتفوقه على منافسه الرئيس السابق المحامي حسن عثامنه.


اتطلقت الاحتفالات بالمقر الانتخابي لفراس بدحي واستمرت حتى ساعات الفجر ، بحيث غمرت السعادة قلوب مؤيدبه ومناصريه.

تصوير حسن مسلماني




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