رامي, صبري:, طريق, محمد, رمضان, للشهرة, رخيص,

قال الفنان المصري رامي صبري، إنه لم يكن يعرف الفنان محمد رمضان، في بداية دخوله المجال الفني.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e: «أنه بدأ يتعرف على محمد رمضان عندما كثر الحديث عن فنان يطلق على نفسه لقب رقم واحد، وعندما شاهده أعجب بثقته في نفسه، وبفنه لاحقًا».وتابع: «أن محمد رمضان وصل سريعًا للشهرة لأنه أصر على إعادة وصف نفسه برقم واحد، حتى أصبح بالفعل رقم واحد، ويستطيع هو أيضا إتباع نفس الأسلوب، لكنه يجده أسلوبا رخيصًا بعض الشيء، ويفضل الوصول إلى هذه المكانة اعتمادا على قيمة فنه».وكان رامي صبري، قد كشف عن غضبه من الفنان عمرو دياب بسبب تجاهله له في حفل زفاف نجل المنتج صادق الصباح، وهو الأمر الذي استغربه بشدة ووصف تعامله معه وكأنه يتعرف على فنان ناشئ.من ناحية أخرى يستعد رامي صبري، لدخول عالم السينما من خلال فيلم جديد، ولكن لم يكشف عن اي تفاصيل له حتى الوقت الحالي.