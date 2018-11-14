رغم نجاح كريستيانو رونالدو في تخطي حالة التخبط مع يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، يبدو النادي الإيطالي عازما على إيجاد خليفة للاعب صاحب الـ33 عاما.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن عين "السيدة العجوز" تراقب لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الشاب جيدون سانشو، ليكون "وريثا" للنجم البرتغالي.وتوقعت الصحيفة أن صفقة ضم اللاعب الإنجليزي الذي أتم عامه الثامن عشر في مارس الماضي، قد تكلف يوفنتوس نحو 80 مليون يورو، علما أن النادي الألماني ضمه عام 2017 من مانشستر سيتي مقابل 8 مليون يورو فقط.وتأمل إدارة بطل إيطاليا أن يلعب رونالدو دور المرشد لسانشو، في حال تمت صفقة انضمامه إلى النادي بنجاح، بعد أن بدأ يبني اسمه بنجاح في الدوري الألماني.وسجل سانشو 5 أهداف لدورتموند في كل المسابقات هذا الموسم، كما صنع 7 أهداف أخرى لمتصدر الدوري الألماني هذا الموسم، وينظر له على أنه مستقبل كرة القدم الإنجليزية.ويسير رونالدو بخطى ثابتة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، لكن استمرار مسيرته لعدة سنوات مقبلة مع الفريق يبدو أمرا مستبعدا بسبب كبر سنه.وضم النادي رونالدو الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة مفاجئة كلفت يوفنتوس نحو 130 مليون يورو.