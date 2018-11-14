عيساوي, فريج:, على, الحكومة, بأكملها, الإستقالة, وليس, ليبرمان, لوحده,

عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على استقالة وزير الأمن افغدور ليبرمان من منصبه، بالقول:" ما شهدناه في الساعات الاخيرة يثبت ان هذه الحكومة تعرف جيداً إدارة حروبات ومعارك داخلية بين ليبرمان نتنياهو وبينت، حيث يحاول كل منهم ابراز بطولاته وانجازاته الوهمية".

وتابع يقول:" المنطقة تتدهور بسبب انعدام رؤيا سياسية واضحة لدى هذه الحكومة ولذلك يجب تقصير ايامها وقذفها الى مزبلة التاريخ".يشار الى ان كتلة ميرتس ستقدم للهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم اقتراح قانون لحل الكنيست والذهاب لإنتخابات مبكرة.