حماس:, استقالة, ليبرمان, اعتراف, بالهزيمة, أمام, المقاومة,

اكد القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري ان استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وانتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال.

وجاءت استقالة ليبرمان كما قال في مؤتمر صحفي لاعلان الاستقالة من وزارة الجيش، انها بسبب توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار مع المقاومة في غزة، وانه لا يستطيع مجددا ان ينظر في اعين المستوطنين في "غلاف غزة" بعد هذا الفشل امام المقاومة الفلسطينية.