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اعتقال مشتبه وبحوزته M-16 بعد مطاردة في أزقة كفر قرع



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: كجزء من نشاط الشرطة السري، الذي أقيم ليلة أمس، في بلدة كفر قرع، للحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية، بهدف تعزيز أمن المواطنين، قام شرطيون سريون بإستطلاع نحو مقر الحملة انتخابية في البلدة، حيث رصدوا شخصيات مشبوهة من حوله، حيث ورد وفق الشبهات إمكانية إطلاق النار تأييد أو معارضة لنتائج الانتخابات، مع نشرها.



وفي الوقت نفسه، تم رصد مشتبه عندما أطلق النار في الهواء بجوار المبنى، فقام الشرطيون بمطاردتة داخل أزقة البلدة، بمساعدة قوات خاصة من حرس الحدود مما أدى الى القاء القبض عليه وبحوزته سلاح من نوع M-16 ومشطين من الذخيرة.


المشتبه به من سكان القرية في الخمسينات من عمره، أحيل إلى مركز شرطة عيرون للاستجواب والتحقيف، جنبا إلى جنب مع مصادرة السلاح والذخيرة وإحالتها الى محققي التشخيص الجنائي، ولفحص مخبري بهدف فحص صلته لمكان إطلاق النار وأماكن أخرى وفق الشبهات.


 هذا وتنوي الشرطة اليوم طلب تمديد توقيف المشتبه في محكمة الصلح في  الخضيرة .




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