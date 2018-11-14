اعتقال, مشتبه, وبحوزته, M-16, بعد, مطاردة, في, أزقة, كفر, قرع,

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افاد بيان صادر عن كايد ظاهر جاء فيه ما يلي:"حريق شب في شاحنه بمدينة طمره .طواقم...
יاصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما من كفرياسيف بعيار ناري بالقسم الأسفل من جسمه عصر...
أطلق الفنان الفلسطيني ماندو جريس اغنية جديده تحت عنوان "بقلبي وجع" يذكر ان...
نادي ليفربول الانجليزي يبدي رغبته في ضم المهاجم النصراوي مؤنس دبور لاعب فريق...
رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...
قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...
تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على...
يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...
عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...
توقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، مع بقائها أدنى من...