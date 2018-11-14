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ليبرمان يعلن استقالته من منصبه رفضا لقرار التهدئة مع غزة



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اعلن وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قبل قليل في مؤتمر صحفي استقالته بشكل رسمي من منصبه وزيرا للجيش .




وجاءت استقالة ليبرمان رفضا لقرار التهدئة مع قطاع غزة .


وقال ليبرمان إن سبب استقالته "الاستسلام أمام الإرهاب"، معتبرا اتفاق وقف إطلاق النار أمس استسلاما لإسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية.

وتحدث ليبرمان عن خلافات مع نتنياهو، من بينها موضوع الخان الأحمر، وتحويل الأموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة.


وقال ليبرمان، إن القذائف الصاروخية ال500 التي اطلقت من غزة خلال اليومين الاخيرين لم تلق ردا مناسب من قبلنا، وهذا أيضا غير مقبول.


  




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