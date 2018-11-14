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تتويج وتكريم المدارس الفائزة بجائزة التّعليم للعام 2018



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احتفلت وزارة التّربية والتعليم بتتويج المدارس الفائزة بجائزة التّعليم للعام 2018 على إسم المرحومة راحيل متوكي .


د. ساعر هرئيل مدير اللواء رحّب بمدراء المؤسّسات التّعليميّة الفائزة قائلا انّنا فخورون بكم وبانجازاتكم فانتم مثل يقتدى به في التّميّز والإبداع .

لجنة مهنيّة إختارت المدارس وإعتمدت معايير عدّة اهمّها :

التّحصيل العلمي ، المناخ التّعليمي الخالي من العنف ،منع التّسرّب  ،إحتواء ذوي الإحتياجات الخاصّة   ،مشاركة الأهل  ،التّعلّم ذو معنى  ،الإحترام المتبادل والعمل المشترك  بين اعضاء الطواقم التّدريسيّة   ، التّسامح والعيش المشترك  ، التّجدّد والابداع ومعايير إضافيّة .


16 مؤسّسة تعليميّة فازت بالجائزة .

المؤسسات التعليمية العربية التي فازت بالجائزة : 

روضة الخيّام ام الفحم .

الإبتدائيّة الحكمة باقة الغربيّة .

الإبتدائيّة ب عاره عرعره .

التّعليم الخاص المنار عرعره.




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