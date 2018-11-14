تتويج, وتكريم, المدارس, الفائزة, بجائزة, التّعليم, للعام, 2018,

احتفلت وزارة التّربية والتعليم بتتويج المدارس الفائزة بجائزة التّعليم للعام 2018 على إسم المرحومة راحيل متوكي .د. ساعر هرئيل مدير اللواء رحّب بمدراء المؤسّسات التّعليميّة الفائزة قائلا انّنا فخورون بكم وبانجازاتكم فانتم مثل يقتدى به في التّميّز والإبداع .لجنة مهنيّة إختارت المدارس وإعتمدت معايير عدّة اهمّها :التّحصيل العلمي ، المناخ التّعليمي الخالي من العنف ،منع التّسرّب ،إحتواء ذوي الإحتياجات الخاصّة ،مشاركة الأهل ،التّعلّم ذو معنى ،الإحترام المتبادل والعمل المشترك بين اعضاء الطواقم التّدريسيّة ، التّسامح والعيش المشترك ، التّجدّد والابداع ومعايير إضافيّة .16 مؤسّسة تعليميّة فازت بالجائزة .المؤسسات التعليمية العربية التي فازت بالجائزة :روضة الخيّام ام الفحم .الإبتدائيّة الحكمة باقة الغربيّة .الإبتدائيّة ب عاره عرعره .التّعليم الخاص المنار عرعره.