وجه الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ نصيحة لكل متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث اشار الى انه لا يجب اعطاء الناس أكثر من حجمها، فالأشجار تموت من كثرة الماء، حيث كتب التالي:

"لا تعطي الناس أكثر من حجمها فالأشجار تموت من كثرة الماء".نصيحة عاصي الحلاني لاقت رواجاً كبيراً من قبل متابعيه الذين انهالوا بعلامات الإعجاب عليها ومنهم من أعاد نشرها عبر حسابه الخاص.يذكر ان الفنان عاصي الحلاني يحضر مفاجأة مع نجله الوليد حيث نشر الاسبوع الماضي صورة جمعته مع الوليد من مزرعة الحلاني وأكد أنهما يحضران لشيء ما.