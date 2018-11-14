نمرة تنشر الرعب بمطاردتها سياحا في الهند - فيديو

اضطرت مجموعة من السياح المذعورين، شاركت في رحلة سفاري بالهند، إلى الفرار من براثن نمرة طاردتهم عبر الحديقة البرية.

وانطلق السياح في جولة ضمن حديقة Tadoba الوطنية في ولاية Maharashtra، ولكنهم لم يتوقعوا أن تتم مطاردتهم من قبل نمرة برية.ويمكن سماع الصرخات المرعبة التي أطلقها السياح، من خلال لقطات الفيديو التي صورها أحد زوار الحديقة، بينما تقوم النمرة بمطاردة سيارة الجيب السريعة المكشوفة بوتيرة سريعة عبر الغابة.وقال مسؤول في الحديقة، إن أنثى النمر "Choti Madhu" هي التي طاردت السياح، حيث ادعى أن الملاحقة لا تعني هجوما حقيقيا وإنما من باب اللهو والتسلية.واستطرد موضحا: "لقد طاردت النمرة السياح بهدوء، ولو أنها رغبت بالهجوم حقا، لانقضت على السيارة".وتجدر الإشارة إلى أن تصوير مقطع الفيديو جرى يوم 12 سبتمبر، ولكنه لم ينتشر عبر مواقع الإنترنت إلا مؤخرا.يذكر أن Tadoba هي أقدم وأكبر حديقة وطنية في ولاية Maharashtra، أنشئت عام 1995 وتمتد على مساحة 625 كم مربع.