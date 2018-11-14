نمرة تنشر الرعب بمطاردتها سياحا في الهند - فيديو

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لقي رجل مصرعه بعد أن دخل إلى قفص الأسود في إحدى حدائق الحيوان بمدينة موهالي...
في محاولة لفرض قيود على انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة،...
بعد أن ذكرت أنها ستتخلى عن فكرة شاحنها اللاسلكي، عادت "آبل" لتؤكد أنه سيظهر في...
أثارت طفلة أميركية في الثانية من عمرها ضجة واسعة، مؤخرا، بعدما ظهرت في مقطع فيديو...
ذكر موقع "Android Developers" أن آلاف التطبيقات قد تختفي من متجر غوغل الإلكتروني في الأعوام...
في موقف إنساني مؤثر، بذل سائق "توك توك" مصري جهودا كبيرة من إجل إعادة مبلغ كبير من...
التقط أحد شهود العيان صورة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أمام مطعم للوجبات...
بعد هذه الحادثة، لا بد أن يتخذ الأزواج الحيطة والحذر، وربما يجب عليهم ألا يرفضوا...
تعرضت عارضة أزياء بيلاروسية، ادعت في وقت سابق أنها تملك أدلة بشأن تورط روسيا في...
ذكرت تقارير طبية في إيرلندا، أن رجلا في الثالثة والثلاثين من العمر انتهى به الأمر...