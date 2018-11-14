عشاق صلاح ساخطون عليه بسبب عضلات بطنه - صورة

نشر المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، استعرض فيها عضلات بطنه خلال قيامه بتدريبات داخل قاعة للألعاب الرياضية.

ويبدو أن رد فعل المشجعين لم يكن على القدر الذي انتظره صلاح، حيث تعرض لانتقادات لاذعة، خاصة وأن هذا المنشور جاء بعد ساعات قليلة من ظهور الفرعون المصري في صورة أخرى وهو يرتدي قميصا يحمل علامة شركة "بلاي بوي"، التي تتبع أكبر مجلة إباحية في العالم.وتساءل ناشطون عن سبب نشر صلاح مثل هذه الصور في الفترة الأخيرة، ولم يستبعدوا أن يكون السبب لغرض دعائي.فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك حيث أبدوا سخطهم من نجمهم المفضل، وكتب أحدهم: "انتقلنا من مرحله الترويج لعلامة playboy لمرحله ممارسته".في المقابل أعربت فئة أخرى من الرواد عن إعجابها بالصورة لاهتمام صلاح بقوة جسده، حيث قال أحد النشطاء: "ما شاء الله يا مو، ربنا يحفظك، حاجة تشرف لاعب دولي من طراز عالمي.