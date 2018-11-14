القائمة, المشتركة, تدين, وتستنكر, قيام, مجهولين, بإحراق, سيارة, النائب, عبد, الحكيم, حاج, يحيى,

القائمة المشتركة تدين وتستنكر الجريمة النكراء، التي ارتكبتها أيد خفية غادرة بإحراق سيارة النائب عبد الحكيم حاج يحيى في مدينة الطيبةوكادت أن تحرق البيت، وشكلت خطراً على حياة عائلته.وتؤكد القائمة استنكارها الشديد لهذه المحاولة الدنيئة للمس بالعمل السياسي الوطني وبمنتخب جمهور ، والمسعى البائس للترويع والتخويف من خلال استعمال العنف وتخريب الممتلكات.لقد اثارت جريمة احراق سيارة النائب حاج يحيى في الطيبة غضبًا عارمًا عند اهلنا في هذه المدينة وعند جماهير شعبنا عمومًا، وترى القائمة المشتركة أن الاعتداء هو ليس على النائب حاج يحيى فحسب، بل على كل نواب ومركبات القائمة المشتركة وكل القوى الوطنية الشريفة.إن أي فعل اجرامي من هذا النوع هو جريمة بحق المجتمع، وبالأخص حين يكون المستهدف منتخباً للجمهور الواسع من شعبنا، له مكانته ودوره كقائد سياسي وطني مركزي.إن اي اعتداء على فرد هو اعتداء على مجتمعنا بأسره، ومجتمعنا مطالب بالتصدي لهذه الظواهر البغيضة، التي تهدف الى تقويض نسيجنا الاجتماعي وزرع بذور الفتنة ، ونطالب الشرطة بالتحقيق الجدّي بهذا الاعتداء الخطير والقبض على المجرمين