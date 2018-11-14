اعتداء, على, شابة, في, وادي, الحمام, واعتقال, مشتبهين,

اعتقلت شرطة طبريا اليوم الاربعاء 3 اشخاص (27,61,64 عاما) من سكان قرية وادي الحمام بشبهة الضلوع في الاعتداء علىش ابة (27 عاما) من سكان القرية والتسبب لها باصابات متوسطة فجر اليوم الاربعاء .

وافيد ان الشابة نقلت الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجها هناك .وافادت الشرطة ان خلفية الحادث لا زالت قيد البحث والتحقيق ولم تعرف خلفيتها بعد .ومن المتوقع ان يتم اليوم تمديد اعتقال المشتبهين في محكمة الصلح بطبريا .