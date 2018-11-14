تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتداء على شابة في وادي الحمام واعتقال مشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة طبريا اليوم الاربعاء 3 اشخاص (27,61,64 عاما) من سكان قرية وادي الحمام بشبهة الضلوع في الاعتداء علىش ابة (27 عاما) من سكان القرية والتسبب لها باصابات متوسطة فجر اليوم الاربعاء .


وافيد ان الشابة نقلت الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجها هناك .

وافادت الشرطة ان خلفية الحادث لا زالت قيد البحث والتحقيق ولم تعرف خلفيتها بعد .

ومن المتوقع ان يتم اليوم تمديد اعتقال المشتبهين في محكمة الصلح بطبريا .




كلمات متعلقة

اعتداء, على, شابة, في, وادي, الحمام, واعتقال, مشتبهين,

تابعونــا

حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه 2018-12-25 | 19:43:49

اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...

بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية 2018-12-25 | 17:34:58

قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان 2018-12-25 | 16:47:37

لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين...

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي 2018-12-25 | 12:57:06

اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين...

الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه 2018-12-25 | 12:54:46

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...

الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع 2018-12-25 | 12:26:35

باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب القدس مواجهات اعتقالات بثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملاصابة عمال 8 جراء سقوط رافعة معدات ورشة تل ابيب مستشفى شرطة تحقيق اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجمصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافعكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك بيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com