الكنيست, يناقش, اليوم, قانون, إعدام, منفذي, العمليات, الفدائية,

وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على من تتم إدانته بتنفيذ عملية على خلفية قومية "إرهابية وفقًا لتعريف قانون مكافحة الإرهاب".

من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي صباح الأربعاء على مقترح تعديل على ما يسمى بـ"قانون العقوبات" عبر مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفدائية.

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