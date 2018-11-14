تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكنيست يناقش اليوم قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي صباح الأربعاء على مقترح تعديل على ما يسمى بـ"قانون العقوبات" عبر مشروع قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات الفدائية.



وينص التعديل على منح القضاء إمكانية الحكم بالإعدام على من تتم إدانته بتنفيذ عملية على خلفية قومية "إرهابية وفقًا لتعريف قانون مكافحة الإرهاب".




كلمات متعلقة

الكنيست, يناقش, اليوم, قانون, إعدام, منفذي, العمليات, الفدائية,

تابعونــا

الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ 2019-01-24 | 14:57:54

إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...

فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام 2019-01-24 | 14:42:36

تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...

مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل 2019-01-24 | 13:47:33

لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...

فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" 2019-01-24 | 13:38:31

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا 2019-01-24 | 12:57:18

تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...

فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة 2019-01-24 | 12:29:29

اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...

اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد 2019-01-24 | 12:24:31

بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...

الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ 2019-01-24 | 12:21:31

بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة...

بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض 2019-01-24 | 12:07:07

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...

سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* 2019-01-24 | 11:34:03

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية مصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف اندلاع حريق ساونا فندق بحر الميت اخلاء نزلاء مقيمين هود الشرطة اطفاء وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة منخفض جوي نهاية الاسبوع ماطر بارد ثلوج فرصة ضعيفة مهيأة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com