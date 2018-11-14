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رزق بطفلة قبل 6 شهور ... الطيبة تستعد لتشييع جثمان الشاب سعد جبالي ضحية جريمة القتل رميا بالرصاص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اتشحت مدينة الطيبة بالسواد حزنا والما على فقدانها الشاب سعد يوسف جبالي (25 عاما) بجريمة اطلاق نار ليلة امس خلال تواجده في بقالة في احد احياء مدينة الطيبة حيث اصيب بعيارات نارية اسفرت عن اصابته باصابات حرجة توفي متأثرا بها .


ومن المتوقع ان يتم اليوم الاربعاء تشييع جثمان المرحوم الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة , حيث يتوقع ان تشارك جماهير غفيرة في جنازة المرحوم , والذي عرف عنه حسن اخلاقه وتعامله الطيب مع الاخرين كما وصفع عدد من معارفه واقربائه معتبرين ما حدث امر غير متوقع زتخط لكل الخطوط الحمراء .

يشار الى ان المرحوم متزوج وأب لطفلة رضيعة احتفل قبل 6 شهور بولادتها .

والى ذلك فلم تعلن الشرطة حتى الساعة اعتقال اي مشتبه على خلفية جريمة القتل التي لا زالت قيد التحقيق ولم تعرف بعد حيثياتها .


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