هدوء, حذر, يسود, منطقة, غزة, بعد, وقف, اطلاق, النار,

يسود منذ الصباح الباكر هدوء حذر في منطقة قطاع غزة بعد التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بعد يومين من التصعيد.

المبعوث النرويجي يبلغ حماس بضرورة وقف اطلاق النار

انتظام الدراسة كالمعتاد

مظاهرات واحتجاجات في غلاف قطاع غزة

وقد صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) امس على وقف لاطلاق النار.وبدوره دعا الوزير اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي الحكومة الى ان تسمح للجيش بإعادة قوة الردع.كما انتقدت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني هذا القرار.وبالتوازي يعتصم في هذه الاثناء نحو خمسة عشر شخصا من سكان المنطقة المحيطة بالقطاع عند معبر كيرم شالوم, كرم أبو سالم, ويمنعون الشاحنات من الوصول اليه, احتجاجا على التوصل الى وقف لاطلاق النار.هذا ورفعت قيادة الجبهة الداخلية جميع القيود التي فرضت على سكان المنطقة.هذا ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر إسرائيلية قولها ان المبعوث النرويجي للشرق الأوسط، ابلغ «حماس»، بأنه إذا لم توقف اطلاق النار فإن اوسلو ستلغي حصتها من إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء غزةهذا وتنتظم اليوم الدراسة في جنوب البلاد بعد التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. كما ستستأنف حركة القطارات بين اشكلون وبئر السبع. وتقرر رفع القيود الأخرى المفروضة على سكان المنطقة.هذا ويعتصم في هذه الاثناء عشرات الأشخاص من سكان المنطقة المحيطة بالقطاع عند معبر كيرم شالوم, كرم أبو سالم, ويمنعون الشاحنات من الوصول اليه, احتجاجا على وقف اطلاق النار.