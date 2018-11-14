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ليفربول يجهز 85 مليونا لضم ديمبلي من برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتطلع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع خلال الفترة المقبلة.



وقالت صحيفة "صن"، إن ليفربول مستعد لكسر الرقم القياسي الخاص به في الانتقالات، والذي دفعه لضم فيرجل فان ديك من ساوثهامبتون والمقدر بـ75 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة.


وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مستعد لدفع 85 مليون جنيه إسترليني، لضم الفرنسي عثمان ديمبلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويعيشي ديمبلي حالة تخبط في برشلونة، بعدما تم عقابه من قبل المدرب إرنستو فالفيردي واستبعاده من مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس، بسبب تأخره عن تدريبات الفريق لأكثر من مرة والغياب من دون إذن.


وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات يوم أمس، إن الفرنسي يريد البقاء على الرغم من الشائعات التي تتحدث عن رغبة برشلونة في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وانتقل ديمبلي في صيف عام 2017 من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة في صفقة وصلت قيمتها إلى 135 مليون جنيه إسترليني.



وأنفق كلوب مؤخرًا 177 مليون جنيه إسترليني على لاعبين مثل فيرجل فان ديك، وأليسون ونابي كيتا.




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