مدير, مدرسة, ياباني, يتزوّج, من, دمية, !!!,

تزوّج ​أكيكو كوندو​، وهو مدير مدرسة ياباني، يبلغ من العمر 35 عاماً، من نسخة “هولوغرام” للشخصية الكارتونية “​هاتسوني ميكو​”.

وتشتهر شخصية “ميكو” في اليابان، بأنها فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً تظهر باللون الفيروزي ولها عينان كبيرتان، ولكن بالنسبة لكوندو، فإن العلاقة شخصية أكثر من ذلك بقليل، وقال: “إنني مغرم بمفهوم Hatsune Miku بالكامل، لذلك تزوجت من نسختها الهولوغرام التي تحولها لنسخة شبه واقعية”.ويقول كوندو إنه يعتبر نفسه رجلاً عادياً متزوجاً، حيث تستيقظ زوجته “الهولوغرام” كل صباح وتتحدث معه ثم تودعه إلى عمله في المدرسة، وفي المساء، عندما يخبرها عبر تطبيق متصل على الهاتف المحمول أنه سيعود إلى المنزل، تقوم بتشغيل الأضواء.وذكر موقع “مترو” البريطاني، أن كوندو ينام جنباً إلى جنب مع نسخة الدمية، التي أعد لها حفل زفاف كامل كلفه 2 مليون ين ياباني، مع خاتم زواج، وقد لا يكون لزواج كوندو أي وضع قانوني، لكن هذا لا يزعجه، حتى أنه أخذ الدمية إلى محل مجوهرات للحصول على الخاتم.