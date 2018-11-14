نائب, ميلادينوف, يصل, غزة,

وصل، صباح الأربعاء، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وتأتي هذه الزيارة غداة اتفاق التهدئة بين المقاومة بغزة ودولة الاحتلال بجهود مصرية بعد يومين من التصعيد الكبير الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة وأدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.