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مصرع شاب من طوالكرم بحادث عمل في مصنع قرب حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عبد الله زهير قعدان 23 عاما من بلدة دير الغصون شمال طولكرم مصرعه متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث عمل في مصنع قرب حيفا.


وافيد ان العامل اصيب بحادث عمل جراء سقوطه من علو في مصنع بكريات آتا قرب حيفا مساء امس الثلاثاء .

وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .




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- م غ

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