مصرع, شاب, من, طوالكرم, بحادث, عمل, في, مصنع, قرب, حيفا,

وافيد ان العامل اصيب بحادث عمل جراء سقوطه من علو في مصنع بكريات آتا قرب حيفا مساء امس الثلاثاء .وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .

لقي الشاب عبد الله زهير قعدان 23 عاما من بلدة دير الغصون شمال طولكرم مصرعه متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث عمل في مصنع قرب حيفا.

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