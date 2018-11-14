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أمينة خليل بإطلالة وردية مبهجة بأحدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية أمينة خليل لجلسة تصوير جددة ظهرت فيها بلوك ناعم حاز على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



أمينة نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكشفت أن الصور لصالح مجلة عربية، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان وردي مزين بالورود، بينما اختارت لها تسريحة شعر بسيطة.


البساطة لم تقتصر على تسريحة أمينة وفستانها فقط، ولكنها تمثلت أيضا في حركاتها وماكياجها والإكسسوارات التي استخدمتها، وبالتالي تلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها.


أمينة خليل كان آخر أعمالها السينمائية فيلم «البدلة»، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وقصة وبطولة تامر حسنى، ويشارك في بطولته ماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وإيمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وتامر أمين.


أمينة خليل فنانة شابة بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة وذاع صيتها من خلال مسلسل «جراند أوتيل»، حيث جسدت دور الفتاة الأرستقراطية البسيطة برقة ونعومة لفتت إليها أنظار الجمهور والنقاد، وشاركت العام الماضي في بطولة مسلسل «ليالي أوجيني».




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