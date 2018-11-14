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ميزة سرية في واتس آب قد تربك بها أصدقاءك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خبير عن ميزة خفية في تطبيق واتس آب المليء بالأسرار، تتيح تغيير طريقة ظهور الرسائل لدى المتلقين.



ويمكن أن توفر الميزة إمكانية كتابة النصوص بخط غامق أو مائل، بل وتغيير الخط أيضا، بما في ذلك استخدام خط monospace السري (أحادي المسافة)، حيث يشغل كل حرف وشكله مقدار المساحة الأفقية ذاته.


ولاستخدام الميزة، ستحتاج إلى تحديد رمز backtick، الذي يشبه الفاصلة العليا العكسية، والضغط عليها ووضع 3 منها قبل الرسالة وبعدها، على النحو التالي (`` `text goes here```).


وبعدها يمكنك إرسال الرسالة إلى أصدقائك، ما يمكن أن يؤدي إلى إرباكهم تماما.


ولجعل العبارات المرسلة عبر تطبيق واتس آب بارزة وبلون أغمق، يمكنك وضع إشارة النجمة قبل وبعد الرسالة، على النحو التالي: * text goes here *.


وتتيح الميزة الخفية كتابة النصوص بخط مائل باستخدام هذا الرمز (_)، مثل: _text goes here_. أو إضافة خط يتوسط العبارة المكتوبة، على النحو التالي: ~text goes here~.




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