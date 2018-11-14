تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 21:49:41 اصابة خطيرة لشاب تعرض لطعن خلال شجار في طمرة الزعبية |  2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 21:46:53 المحاميان ريما وشادي جبارين ينجحان بتفعيل قانون الخلع في البلاد لأول مرة |  2019-01-13 21:44:28 ام الفحم تشيع ابنها ساهر خالد كيوان محاميد ضحية جريمة القتل |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

التوحد هو نسخة متطرفة من "العقل الذكري"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة حديثة إلى أن التوحد هو نسخة متطرفة من "العقل الذكري"، مما يعقد قراءة مشاعر الآخرين .



ووجدت الدراسة التي تعد الأكبر في العالم، تماثلا مذهلا بين التوحد وسمات الذكورة، حيث أن الرجال يشبهون المصابين بالتوحد، بأنهم عادة ما يكونون أدنى إحساسا بالمشاعر.



وعلى عكس النساء، فإن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر اضطرابا في المواقف الاجتماعية، وأقل إدراكا اجتماعيا وقد يفشلون في فهم تسببهم بالإساءة.


وحلل الباحثون في جامعة كامبريدج السمات الشخصية لأكثر من مليون رجل وامرأة، ووجدوا أن الرجال والمصابين بالتوحد كانوا أكثر "منهجية" من "التعاطف".


وخلص الباحثون إلى أن حالة التوحد قد تعني وجود "دماغ ذكري" متطرف، وهذا الدماغ الذكري ينتشر بشكل أكبر لدى أولئك الذين يعملون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويمكن أن يفسر سبب إصابة الذكور بالتوحد أكثر من الإناث بنحو مرتين أو ثلاث مرات.


واقترح البروفيسور سايمون بارون كوهين، مدير مركز أبحاث التوحد في كامبريدج، نظرية الدماغ المتطرفة للذكور في تفسير التوحد، قبل عقدين من الزمن، مما يوحي بأن الرجال كانوا أفضل في "المنهجية" من خلال إيجاد أنماط وقواعد، في حين كانت النساء أفضل في التعاطف.



وبصفته مؤلفا رئيسيا للدراسة الجديدة، قال كوهين إن النتائج الجديدة "تدعم بشكل قوي النظرية القائلة بأن التوحد ينشأ كنسخة متطرفة من دماغ الذكور".


وأجريت الدراسة الحديثة على 671606 أشخاص أجابوا عن أسئلة برنامج يدعى "هل أنت مصاب بالتوحد؟" عبر موقع "channel 4" على الإنترنت، وسجلت 40% من النساء نسبة عالية من التعاطف، مقارنة بـ24% فقط لدى الرجال و13% لدى المصابين بالتوحد من الجنسين.


ووجد الباحثون أن أكثر من نصف المصابين بالتوحد لديهم هذه السمات الشخصية المتطرفة، بناء على دراسة تابعت أكثر من 14 ألف مصاب بالتوحد.


وجاءت هذه الدراسة في أعقاب بحث سابق يربط الإصابة بالتوحد بالتعرض المفرط لهرمون التستوستيرون الذكري في الرحم.




كلمات متعلقة

التوحد, هو, نسخة, متطرفة, من, "العقل, الذكري"!,

تابعونــا

لماذا نرى الطعام المغري في كل مكان عند محاولة إنقاص الوزن؟ لماذا نرى الطعام المغري في كل مكان عند محاولة إنقاص الوزن؟ 2019-01-13 | 18:07:59

توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...

هذا الحساء يقيك من السرطان ويكسبك الدفء في الشتاء هذا الحساء يقيك من السرطان ويكسبك الدفء في الشتاء 2019-01-13 | 14:49:54

يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...

توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة 2019-01-13 | 12:39:30

لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا...

فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم 2019-01-13 | 10:45:47

من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد...

الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! 2019-01-13 | 09:32:45

حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة...

سبعة أعراض رئيسية للسرطان سبعة أعراض رئيسية للسرطان 2019-01-12 | 17:42:18

كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب...

أيهما أكثر إحساساً بالألم.. الذكور أم الإناث؟ أيهما أكثر إحساساً بالألم.. الذكور أم الإناث؟ 2019-01-12 | 16:03:59

قد نظن أن الشعور بالألم يأتي بطريقة واحدة لكل الناس، غير أن دراسة علمية حديثة تكشف...

ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ 2019-01-12 | 08:51:48

يوصي الأطباء بتناول الأسماك ما بين مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على فوائدها...

بسبب "الكرش".. العلم يحذر من "مشكلة كبيرة بالدماغ" بسبب "الكرش".. العلم يحذر من "مشكلة كبيرة بالدماغ" 2019-01-11 | 14:39:27

إن كنت غير مهتم باتباع أسلوب حياة صحي يقلل من حجم الدهون على بطنك وحول خصرك، فإليك...

7 فوائد صحية للجزر 7 فوائد صحية للجزر 2019-01-11 | 12:50:23

يتميز الجزر بخصائص صحية كبيرة تعود بالنفع على جسم الإنسان، لذلك ينصح خبراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام حجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة طمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق مصطفى سعد المغار اعفاء خدمة عسكرية رافض لن اكون جنديا الجيش الاسرائيلي هشام شهوان سائق دراجة نارية مصرع مصرعه حادث طرق بين سيارة خصوصية دراجة نارية5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة وفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون16 قاضيا جديدا يؤدون تصريح الولاء ألواز زعرورة عبد الحليم كفر مندا القسم ريفلين رئيس الدولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com