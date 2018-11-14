النائب, طلب, ابو, عرار, يلتقي, رئيس, مجلس, النواب, الاردني, وعددا, من, النواب,

التقى النائب طلب ابو عرار يوم أمس الثلاثاء، في إطار مساعيه لإيجاد حل لمشكلة الحج والعمرة، والتنسيق المشترك مع رئيس مجلس النواب الاردني سعادة النائب عاطف الطراونة وعددا من النواب الاردنيين، منهم؛ النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية منسق اللقاء، والنائب محمود الطيطي.

وقد عرضت في الاجتماع اخر المستجدات بخصوص الحج والعمرة وغيرها من الامور التي تخص عرب الداخل، والتنسيق المشترك بما يخص المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية، كما طرحت بعض الموضوعات ذات الصِّلة.وبين الحضور من مجلس النواب الاردني في الاجتماع ان الحكومة الاردنية معنية بسير الامور كما كانت فيما يخص الحج والعمرة، وانه لا معوقات من الجانب الاردني، وان الامر يتعلق بالسعودية، فجميع الوزارات الاردنية وحتى الديوان الملكي معني بسير الامور كما هي، كما ان الحكومة الاردنية تعمل مع الجانب السعودي في سبيل ايجاد حل، فالجميع متفهم للموضوع في الاردن، وناشد النائب ابو عرار الملك عبد الله ومجلس النواب، والحكومة، التدخل لابقاء الوضع على ما هو عليه.وجاء عن النائب ابو عرار:" هدفنا ان لا تلغى اي عمرة نظرا لهذا الإجراء وخاصة عمرات الشتاء التي يتهددها الالغاء. نحن نتابع الامر مع المسؤولين في الاردن، كما ان اجتماعي بالسادة النواب في مجلس النواب له اهمية بخصوص وضعهم في الصورة في قضية الحج والعمرة، وكذلك الاوضاع السياسية في الداخل، والمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية، والاوضاع في النقب، والداخل بما يتعلق بهدم البيوت ومصادرة الاراضي، والعمل السياسي المشترك، وغيرها من أمور، كما اتفق على توسيع اللقاءات الثنائية معنا كنواب ممثلين عن عرب الداخل. وأتقدم بالشكر الجزيل للنائب يحيى السعود الذي نسق اللقاء".