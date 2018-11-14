فيديو - اصابة متوسطة لشاب جراء انفجار سيارة في كفرقاسم

وقع صباح اليوم الاربعاء انفجار في سيارة بكفرقاسم .

وافيد ان الانفجار وقع في السيارة وهي جاثمة امام بيت في حي الشرقي , وقد اسفر الانفجار عن اصابة شخص بجراح وصفت بالمتوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .واسفر الانفجار ايضا عن اضرار جسيمة في السيارات .وتفيد شاهدة عيان في الحي بان مجهولين كانوا قد اطلقوا وايل من الرصاص على الشاب ومن ثم تم القاء قنبلة من احد المهاجمين على السيارة المركونة بجانب البيت ، ثم لاذوا بالفرار بعد ان تركوا سيارتهم التي تضررت قليلا من تصادم في وسط الشارع.وتفيد المصادر الطبية ان الشاب (27 عاما) اصيب في اسفل جسمه اصابة متوسطة تم نقله على اثرها الى المستشفى.هذا وتتواجد في مكان الحادث قوة من الشرطة لفرض النظام العام وقوة للاطفائية قامت باخماد الحريق في السيارة.