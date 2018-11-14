اللاعبة, سجى, إبراهيم, كناعنة, من, عرابة, تقود, منتخب, سيدات, فلسطين, لكرة, القدم, لفوز, هام, على, منتخب, المالديف,

وكانت سجى كناعنة انضمت للمنتخب الفلسطيني للنساء وشاركت معه ضمن تصفيات الفرق الأسيوية لأولمبياد طوكيو اليابان 2020 في كرة القدم سيدات.أقيمت المباراة على ملعب فيصل الحسيني في محافظة رام الله حيث إنتهت بنتيجة ١:٢ لصالح المنتخب الفلسطيني من هدف حاسم لللاعبة المتألقة والمتميزة سجى كناعنه.

نجحت الشابة سجى إبراهيم كناعنة لاعبة فريق هبوعيل نساء عرابة من الدرجة القطرية , بحسم المباراة لصالح المنتخب الفلسطيني للنساء من خلال الهدف القاتل من مسافة 20 مترا ضد منتخب نساء المالديف لكرة القدم.

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