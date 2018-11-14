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الأسد يحتسي قهوة النصر مع مختطفي السويداء المحررين



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الأسد يحتسي قهوة النصر مع مختطفي السويداء المحررين




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