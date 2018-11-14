شقيق, تيم, حسن, نسخة, طبق, الاصل, عنه..., صورة,

نشر الممثل السوري ​تيم حسن​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بشقيقه الأصغر "نذير"، وتفاعل جمهور حسن مع الصورة ولفت انتباههم الشبه الكبير بينهما. وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها تيم صورة شقيقه.

ومن جهة أخرى، نشرت إحدى الصفحات الخاصة بمحبي الممثل تيم حسن صورة لشبيهه متسائلين فيما إذا كان تيم حسن أو شبيهه؟وبحسب أحد المعجبين الذي التقى بهذا الشبيه، أكد أنه تحدث معه والتقط صورة إلى جانبه من دون أن يفهم منه ما إذا كان شبيها للممثل تيم حسن أم أنه هو شخصيًا وينكر هويته لدواع أمنية، خصوصاً أن العديد من المعجبين بدأوا يتشبهون به وتقليد لوكه في مسلسل "الهيبة" بشخصية جبل.ويتحضّر تيم حسن للموسم الرمضاني المقبل في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" الذي سيحمل اسم "الحصاد"، الى جانب الممثلة اللبنانية ​سيرين عبدالنور​.