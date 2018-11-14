100, $, في, الساعة..وظيفة, طريفة, في, مطعم, أمريكي!,

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رصدت عدسة كاميرا لحظات مصيرية فصلت بين حياة وموت امرأة وطفلها الرضيع، عندما سقطا...
التقى رجل اختطفه مجهولون من والديه قبل 31 سنة بعائلته التي لم يرها منذ أن كان عمره 3...
أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ميزة جديدة ستظهر في التطبيق قريبا، ستخلص...
رفعت شركة طيران صينية دعوى قضائية على راكب تسبب بضرر قيمته أكثر من 20 ألف دولار،...
خلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف المحمولة العالمي في برشلونة، أعلنت شركة "شاومي"...
أثبت فريق علمي دولي أن سقوط كويكب وثوران براكين تسببا معا في انقراض الديناصورات...
طلبت مواطنة إماراتية من زوجها الذهاب إلى مطعم للوجبات السريعة وإحضار شطيرة برغر...
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زار طفل صغيرٌ لم يكمل عامه الثالث، 5 قارات و24 دولة، حيث قال والداه الزوجان ألينا...
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