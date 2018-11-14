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100 $ في الساعة..وظيفة طريفة في مطعم أمريكي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر القائمون على مطعم أمريكي إعلانا عن وظيفة الأحلام، التي سيتلقى صاحبها 100 دولار في الساعة.



وذكرت صحيفة "Elite Daily"، أن مطعم "Mutts Canine Cantina " في ولاية تكساس الأمريكية، أعلن عن حاجته لموظفين يقومون بالتربيت على الكلاب بأجر 100 دولار للساعة الواحدة.

وأشار المطعم المخصص لأصحاب الكلاب، إلى أن هذه الوظيفة ضرورية جدا لراحة الرواد، لأن من سيتولى القيام بمهمة التربيت على الكلاب، سيمنح وقتا مناسبا لأصحاب الحيوانات الأليفة للتمتع بالطعام والمشروبات فيه.


ويطلب من المرشحين المتقدمين لهذه الوظيفة المغرية، إرسال صورة أو فيديو يبين كيف يربت موظف "المستقبل" على الكلاب.


وسيتلقى سعيدو الحظ، ممن سيختارهم المطعم، دورة تدريبية من 6 إلى 8 أسابيع، وسيكون العمل لمدة 4 ساعات في الأسبوع.




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