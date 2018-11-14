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ميسي اللاعب الأعلى أجرا في العالم - 40 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الصحفي تانكريدي بالماري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائمة تضمنت أسماء عشرة لاعبي كرة قدم، الأعلى أجرا في العالم، بناء على بياناته.



وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا، براتب سنوي قدره 40 مليون يورو سنويا، وتلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، برصيد 31 مليون يورو، ومن ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الثالث، براتب سنوي قدره 30 مليون يورو في السنة.


وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأوائل الأعلى أجرا في العالم:


1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة - إسبانيا)، 40 مليون يورو


2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - إيطاليا)، 31 مليون يورو


3- البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان - فرنسا)، 30 مليون يورو


4- الإسباني أندريس إنييستا (فيسيل كوبي - اليابان)، 25 مليون يورو


5- البرازيلي أوسكار (شانغهاي - الصين)، 24 مليون يورو


6- التشيلي أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد - إنجلترا)، 22.5 مليون يورو


7- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتليتيكو مدريد - إسبانيا)، 20 مليون يورو


8- البرازيلي هولك (نادي شنغهاي - الصين)، 20 مليون يورو


9- الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (هيبي شينا فورتون - الصين)، 19 مليون يورو


10- الإسباني تشافي هيرنانديز (نادي السد - قطر)، 19 مليون يورو.


واللافت في القائمة غياب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بالرغم من أنه تصدر قائمة أغلى اللاعبين في عالم كرة القدم، حيث قدر محللو مركز الدراسات للعبة كرة القدم "CIES Football Observatory"، في يوليو الماضي، قيمته في فترة الانتقالات الصيفية، بمبلغ 201.2 مليون يورو.


كما غاب عن هذه القائمة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب وهداف البريمير ليغ، في الموسم الماضي، وثالث أفضل لاعب في العالم وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 




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