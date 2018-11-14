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فيديو - الأسد يستقبل مخطوفي السويداء المحررين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الدولة السورية تضع قضية المخطوفين والمفقودين في مقدمة أولوياتها، وأنها حريصة على الوصول إليهم وتحريرهم بأي طريقة.



وشدد الأسد لدى استقباله مخطوفي محافظة السويداء، الذين حررهم الجيش قبل أيام، على ضرورة العمل على تحرير بقية المخطوفين من قبضة الجماعات المسلحة.


وقال: إن أحدا "لم ولن ينسى المفقودين والمخطوفين الآخرين في مناطق سورية الأخرى"، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الوصول إليهم وتحريرهم.




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