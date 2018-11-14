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طريقة فعالة للوقاية من الأزمات القلبية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد علماء أمريكيون فائدة عقار استخرجت مكوناته من زيت السمك، في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



ونشرت مجلة "Science Alert " في 12 نوفمبر الجاري نتائج دراسة أمريكية حديثة أكد فيها الباحثون فعالية العقاقير المستخرجة من زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.


وشارك في الدراسة أكثر من 8 آلاف متطوع قسموا إلى مجموعتين: الأولى تناول أفرادها أقراصا تحتوي على أوميغا 3 الموجود في زيت السمك، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية أقراصا وهمية.


وأظهرت النتائج، أن المتطوعين من المجموعة الأولى انخفضت لديهم بشكل ملحوظ مخاطر الموت بالنوبات الدماغية والسكتات الدماغية.


وأظهرت دراسة ثانية أجراها العلماء على 26 ألف متطوع، وعلى فترة دامت 5 سنوات، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة ونصف الوجبة على الأقل من الأسماك أسبوعيا، أو أقراص أوميغا 3، انخفضت لديهم نسب الإصابات بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أيضا.


وأشار الباحثون، إلى أن العقاقير المستخرجة من زيوت الأسماك كأوميغا 3، آمنة ومفيدة لدرء أخطار الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الأشخاص الذين يتناولونها الاستمرار بذلك، لخلوها من الأعراض الجانبية.  




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