الافراج, عن, الشيخ, خضر, عدنان,

افرجت مصلحة السجون الاسرائيلية امس الثلاثاء عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (40 عاماً) وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أحد عشر شهراً.

واعتقلت قوات الجيش الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم تحريضية، وأعلن بتاريخ 02/09/2018م عن خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي واستمر إضرابه لمدة (58) يوماً حيث علقه بتاريخ 29/10/2018م بعد أن توصل محامي الدفاع عنه لصفقة حكم مع الادعاء الاسرائيلي 12 شهرا وغرامة مالية 1000 شيكل.