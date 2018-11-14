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وزارة الاشغال الفلسطينية : 80 وحدة سكنية هدمت بشكل كلي خلال العدوان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني  مفيد الحساينة أن التقديرات الأولية للأضرار من عدوان الاحتلال على قطاع غزة بعد الزيارات الميدانية للمباني بلغت 80 وحدة سكنية هدم كلي و50 وحدة سكنية أضرار جزئية بالغة و750أضرار جزئية طفيفة ومتوسطة مبينا ان نسبة من الأضرار تركزت في محافظة غزة.





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