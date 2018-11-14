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أمريكا : نقف دائما مع اسرائيل ونستنكر اطلاق الصواريخ من غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنكرت الولايات المتحدة بشدة إطلاق صواريخ وقذائف من قطاع غزة على إسرائيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب إسرائيل في "حقها في الدفاع عن نفسها".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت: "إننا نستنكر بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والمدفعية وإطلاق قذائف الهاون من غزة على إسرائيل".


وتابعت: "ندعو إلى الوقف الدائم لتلك الهجمات، نقف مع إسرائيل إذ إنها تدافع عن نفسها في وجه تلك الهجمات، ومن غير المقبول، ببساطة، استهداف المدنيين".


ولم تتحدث ناورت عن القصف الإسرائيلي على القطاع خلال اليومين الماضيين الذي أدى إلى ارتقاء شهداء فلسطينيين، أو العملية العسكرية الأمنية التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع الأحد الماضي، وخلفت 7 شهداء وبينهم قيادي في حركة حماس، إضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي.




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