الطقس.., منخفض, جوي, اليوم, والأرصاد, تحذر,

اليوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

بينما يكون الجو في يوم الخميس، غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد ، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد ، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة .2- خطر التزحلق على الطرقات.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.