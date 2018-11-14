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الطقس.. منخفض جوي اليوم والأرصاد تحذر



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اليوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً  الى بارد ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.




بينما يكون الجو في يوم الخميس، غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد ، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد ، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر:


1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة .


2- خطر التزحلق على الطرقات.


3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.




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