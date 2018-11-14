النتائج, النهائية, للجولة, الثانية, لانتخابات, رئاسة, السلطات, المحلية, وقائمة, رؤساء, المجالس, والبلديات, الجدد,

أسفرت الجولة الثانية لرئاسة السلطات المحلية في البلاد والتي جرت ليلة امس واستمر فرز الاصوات فيها حتى ساعات فجر اليوم الاربعاء عن نتائج نهائية في القرى والمدن العربية التي لم تحسم فيها انتخابات الرئاسة من الجولة الاولى.

وكانت نسبة التصويت القطرية وصلت الى 80% وسط مشاركة واسعة من الاهالي .اليكم قائمة الرؤساء المنتخبين الجدد في الجولة الثانية :أم الفحم : الدكتور سمير محاميدالبطوف : عاهد رحالالزرازير : أمير مزاريبالكعبية-الحجاجرة-طباش : رافع حجاجرةبسمة طبعون : رائد زبيداتالمشهد : وجيه سليمان (اتفاقية تناوب مع عبد الفتاح حسن)ابو سنان : فوزي مشلبالمكر -الجديدة:سهيل ملحمالشبلي : منير شبلياللقية : احمد الاسدالمغار: فريد غانمالقسوم:سلامة الاطرشالجش : الياس الياسبستان المرج : عبد الكريم زعبيبسمة طبعون : رائد زبيداتبيت جن : راضي نجمزيمر : تميم ياسينكفر قرع : فراس بدحيكفركنا : د.يوسف عواودة (اتفاقية تناوب مع عز الدين امارة)عيلوط : ابراهيم ابو راس (اتفاقية تناوب مع حسن علي ابو راس)طمرة: سهيل ذيابكابول : صالح ريانشعب : محمود بقاعيقلنسوة : عبد الباسط سلامةجولس:وسام نبوانيدير الاسد : احمد ذباحعارة عرعرة : مضر يونسنحف : عبدالباسط قيس (اتفاقية تناوب مع محمد زوري)تل السبع : عمر ابو رقيق