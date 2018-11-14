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النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات رئاسة السلطات المحلية وقائمة رؤساء المجالس والبلديات الجدد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفرت  الجولة الثانية لرئاسة السلطات المحلية في البلاد والتي جرت ليلة امس واستمر فرز الاصوات فيها حتى ساعات فجر اليوم الاربعاء عن نتائج نهائية في القرى والمدن العربية التي لم تحسم فيها انتخابات الرئاسة من الجولة الاولى.




وكانت نسبة التصويت القطرية وصلت الى 80% وسط مشاركة واسعة من الاهالي .


 اليكم قائمة الرؤساء المنتخبين الجدد في الجولة الثانية :


أم الفحم : الدكتور سمير محاميد 

البطوف : عاهد رحال

الزرازير : أمير مزاريب 

الكعبية-الحجاجرة-طباش : رافع حجاجرة 

بسمة طبعون : رائد زبيدات

المشهد : وجيه سليمان (اتفاقية تناوب مع عبد الفتاح حسن)

ابو سنان : فوزي مشلب

المكر -الجديدة:سهيل ملحم

الشبلي : منير شبلي

اللقية : احمد الاسد

المغار: فريد غانم 

القسوم:سلامة الاطرش

الجش : الياس الياس


بستان المرج : عبد الكريم زعبي


بسمة طبعون : رائد زبيدات 


بيت جن : راضي نجم 


زيمر : تميم ياسين


كفر قرع : فراس بدحي 


كفركنا : د.يوسف عواودة (اتفاقية تناوب مع عز الدين امارة)


عيلوط : ابراهيم ابو راس (اتفاقية تناوب مع حسن علي ابو راس)


طمرة: سهيل ذياب


كابول : صالح ريان 


شعب : محمود بقاعي 


قلنسوة : عبد الباسط سلامة 


جولس:وسام نبواني 


دير الاسد : احمد ذباح 


عارة عرعرة : مضر يونس


نحف : عبدالباسط قيس  (اتفاقية تناوب مع  محمد زوري)


تل السبع : عمر ابو رقيق 

عمر ابو رقيق رئيسا لمجلس محلي تل السبع بالنقب

مضر يونس رئيسا لمجلس محلي عارة عرعرة

وسام نبواني رئيسا لمجلس محلي جولس

الياس الياس رئيسا لمجلس محلي الجش

سلامة الأطرش رئيسا لمجلس محلي القصوم بالنقب

احمد الأسد رئيسا لمجلس محلي اللقية في النقب

المهندس منير شبلي رئيسا لمجلس  الشبلي أم الغنم

فوزي مشلب رئيسا لمجلس محلي أبو سنان

 رائد زبيدات رئيسا لمجلس محلي بسمة طبعون

أمير مزاريب رئيسا لمجلس محلي الزرازير 

عبد الباسط سلامة رئيسا لبلدية قلنسوة

فراس بدحي رئيسا لمجلس كفرقرع

 عاهد رحال رئيسا لمجلس اقليمي البطوف

 رافع حجاجرة رئيسا لمجلس محلي الكعبية طباش حجاجرة

محمود بقاعي رئيسا لمجلس محلي شعب 

راضي نجم رئيسا لمجلس محلي بيت جن

سهيل ملحم رئيسا لمجلس محلي الجديدة المكر

 الشيخ صالح ريان رئيسا لمجلس كابول

فريد غانم رئيسا لمجلس محلي المغار

سهيل ذياب رئيسا لبلدية طمرة

الدكتور سمير محاميد رئيسا لبلدية ام الفحم

 احمد ذباح رئيسا لمجلس دير الاسد

عبد الكريم زعبي رئيسا لمجلس بستان المرج

 تميم ياسين رئيسا للمجلس المحلي زيمر





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