فوزي, مشلب, يفوز, برئاسة, مجلس, ابو, سنان,

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انطلاق مجلس الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست ال 21 2019-02-01 | 13:39:40 يعقد في شفاعمرو في هذه الاثناء مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة...

وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف 2019-02-01 | 13:22:30 نظم مجلس طرعان المحلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على خلفية تصعيد أعمال العنف ...

زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال 2019-02-01 | 11:11:34 جاء في بيان صادر اليوم الجمعة عن زيدان كعبية رئيس مجلس الكعبية طباش حجاجرة ورئيس...

مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات 2019-02-01 | 10:48:15 كشفت الشرطة والنيابة العامة في الخليل، صباح اليوم الجمعة، ملابسات مقتل مواطنة (21...

رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة 2019-02-01 | 10:43:15 أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع...

رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر 2019-02-01 | 09:31:27 رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...

اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 2019-02-01 | 09:20:02 يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية...

مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت 2019-02-01 | 08:41:22 قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...

سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. 2019-02-01 | 08:24:23 مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...