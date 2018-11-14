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فوزي مشلب يفوز برئاسة مجلس ابو سنان



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انتخاب فوزي مشلب رئيساً لمجلس محلي ابو سنان متفوقاً على نهاد مشلب .
فوزي مشلب يفوز برئاسة مجلس ابو سنان




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