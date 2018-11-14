تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 13:41:03 استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق |  2019-01-16 13:35:35 حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة |  2019-01-16 13:32:49 رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة |  2019-01-16 13:29:23 صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج |  2019-01-16 13:13:55 الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس |  2019-01-16 13:08:40 الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر |  2019-01-16 13:02:36 الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-01-16 11:49:17 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-01-16 11:44:33 فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة |  2019-01-16 11:38:48 الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم |  2019-01-16 11:35:47 "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي |  2019-01-16 11:28:18 "تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل |  2019-01-16 11:27:13 عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين |  2019-01-16 11:22:22 العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" |  2019-01-16 11:17:29 طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صالح ريان يفوز برئاسة مجلس كابول متفوقاً على اسعد مرشد



  |     |   اضافة تعليق



الشيخ صالح ريان يفوز برئاسة مجلس كابول متفوقاً على اسعد مرشد
صالح ريان يفوز برئاسة مجلس كابول متفوقاً على اسعد مرشد




كلمات متعلقة

صالح, ريان, يفوز, برئاسة, مجلس, كابول, متفوقاً, على, اسعد, مرشد,

تابعونــا

استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق 2019-01-16 | 13:41:03

عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...

حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة 2019-01-16 | 13:35:35

نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...

رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة 2019-01-16 | 13:32:49

جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...

صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج 2019-01-16 | 13:29:23

قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...

الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-01-16 | 13:02:36

شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...

مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 2019-01-16 | 11:49:17

بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...

فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة 2019-01-16 | 11:44:33

قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...

الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم 2019-01-16 | 11:38:48

اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...

عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين 2019-01-16 | 11:27:13

عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز"...

العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" 2019-01-16 | 11:22:22

توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارةاصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد قسائم بناء جبل طرعان المعارضة تمويل توزيع مجلس عماد امين دحلة آرسنال دينامو ميونخ دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com