صالح, ريان, يفوز, برئاسة, مجلس, كابول, متفوقاً, على, اسعد, مرشد,

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استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق 2019-01-16 | 13:41:03 عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...

حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة 2019-01-16 | 13:35:35 نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...

رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة 2019-01-16 | 13:32:49 جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...

صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج 2019-01-16 | 13:29:23 قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...

الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-01-16 | 13:02:36 شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...

مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 2019-01-16 | 11:49:17 بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...

فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة 2019-01-16 | 11:44:33 قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...

الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم 2019-01-16 | 11:38:48 اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...

عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين 2019-01-16 | 11:27:13 عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز"...