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سهيل ذياب رئيساً لبلدية طمرة لفترة أخرى



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فاز رئيس بلدية طمرة الحالي سهيل ذياب برئاسة البلدية مرة أخرى متفوقاً على موسى ابو رومي .
سهيل ذياب رئيساً لبلدية طمرة لفترة أخرى




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