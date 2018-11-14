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فراس بدحي رئيساً لمجلس محلي كفرقرع



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انتخاب فراس بدحي رئيساً لمجلس محلي كفرقرع متفوقاً على الرئيس الحالي حسن عثامنة.
فراس بدحي رئيساً لمجلس محلي كفرقرع




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