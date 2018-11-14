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مضر يونس رئيساً لمجلس محلي عارة عرعرة



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فاز رئيس مجلس محلي عارة عرعرة بالرئاسة لفترة اخرى متفوقاً على منافسه عوني مرزوق.
مضر يونس رئيساً لمجلس محلي عارة عرعرة




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