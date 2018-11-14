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رائد زبيدات رئيسأ لمجلس بسمة طبعون



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انتخب رائد زبيدات رئيساً لمجلس محلي بسمة طبعون متفوقاً على منافسه منير زبيدات
رائد زبيدات رئيسأ لمجلس بسمة طبعون




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