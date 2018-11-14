رائد, زبيدات, رئيسأ, لمجلس, بسمة, طبعون,

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عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎ 2018-12-24 | 20:10:45 في أعقاب القرار بفضّ الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة، صرّح رئيس القائمة...

فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان 2018-12-24 | 14:57:17 نجاح باهر حققته مزين علي غيث نصار ام سامي من مدينة عرابة بعد تحقيق حلمها بعد عشرة...

حل الكنيست وانتخابات مبكرة في نيسان المقبل 2018-12-24 | 14:52:29 قرر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خلال اجتماع لهم اليوم...

بالفيديو والصور:الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية 2018-12-24 | 13:55:34 بمشاركة واسعة , اختتمت في مدينة الناصرة مسيرة الميلاد التقليدية ال 36 , والتي تشرف...

صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم 2018-12-24 | 12:29:40 أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...

فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد 2018-12-24 | 12:15:24 كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...

رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% 2018-12-24 | 10:55:16 أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام...

عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات 2018-12-24 | 10:18:40 يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون...

اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة 2018-12-24 | 09:49:02 افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين...