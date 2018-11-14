عاهد, رحال, رئيساً, لمجلس, اقليمي, البطوف,

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ردت محكمة الشؤون الادارية، المركزية في حيفا اليوم الخميس الالتماس ضد نتائج...
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بدعوة من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدم المحامي قيس يوسف ناصر...
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حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صور أول جلسة تصوير خضعت لها بعد قرار خلع...
على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...
اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...