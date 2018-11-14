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عاهد رحال رئيساً لمجلس اقليمي البطوف



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فاز المرشح عاهد رحال برئاسة مجلس اقليمي البطوف متفوقاً على منافسه الدكتور رياض خطيب .
عاهد رحال رئيساً لمجلس اقليمي البطوف




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