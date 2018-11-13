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انتخاب عبد الباسط سلامة رئيسا لبلدية قلنسوة متفوقاً على منافسه أحمد قشقوش

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مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة 2018-12-27 | 23:19:16 علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...

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السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل 2018-12-27 | 16:50:00 قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل،...

السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري 2018-12-27 | 15:39:22 من يوليو إلى أكتوبر...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2018-12-27 | 15:31:23 اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة...

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22 صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41 أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...