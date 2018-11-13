تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 23:31:43 253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة |  2018-12-27 23:30:13 برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو |  2018-12-27 23:19:16 مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة |  2018-12-27 20:57:25 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين |  2018-12-27 20:49:13 لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل |  2018-12-27 18:42:04 مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انتخاب عبد الباسط سلامة رئيسا لبلدية قلنسوة



  |     |   اضافة تعليق



انتخاب عبد الباسط سلامة رئيسا لبلدية قلنسوة متفوقاً على منافسه أحمد قشقوش 
انتخاب عبد الباسط سلامة رئيسا لبلدية قلنسوة




كلمات متعلقة

انتخاب, عبد, الباسط, سلامة, رئيسا, لبلدية, قلنسوة,

تابعونــا

مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة 2018-12-27 | 23:19:16

علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...

بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين 2018-12-27 | 20:57:25

خصص مجلس محلي بسمة طبعون بقيادة الرئيس المنتخب رائد زبيدات، ميزانية خاصة لدعم...

مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة 2018-12-27 | 18:42:04

لقيت شابة عربية مصرعها اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس...

مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 2018-12-27 | 17:23:35

لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة في مفرق عين...

السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل 2018-12-27 | 16:50:00

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل،...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة 2018-12-27 | 15:31:23

اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة...

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةاصاب رجل امرأة عربيين عرب مدينة اللد اطلاق نار طفيفة متوسطة المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريتصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسممصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com