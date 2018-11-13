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مقتل الشاب سعد يوسف جبالي رمياً بالرصاص في مدينة الطيبة



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لقي الشاب سعد يوسف جبالي بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة الطيبة مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في المدينة مساء الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ حول مصاب إثر إطلاق نار في الطيبة، حيث أحيل الى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

طواقم طبية أعلنت عن وفاة المصاب.
 قوات من الشرطة في المكان.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




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