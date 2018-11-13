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اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات



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اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الجولة الثانية السلطات المحلية في البلاد .


وشهدت صناديق الاقتراع في الساعات الاخيرة اقبالا ملحوظا من قبل الناخبين .



ومع اغلاق صناديق الاقتراع باشر المسؤولون في وزارة الداخلية والمنتدبين في صناديق الاقتراع بعملية فرز الاصوات .  
اغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الاصوات




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