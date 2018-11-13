ميسي, يواجه, أتلتيكو, مدريد, بسلاح, جديد,

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى المشاركة في المباريات مع ناديه برشلونة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في إطار الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن ميسي سيلجأ إلى سلاح جديد، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، المنتظر خوضها في 24 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، على ملعب ميتروبوليتانو، في إطار الليجا.وقالت الصحيفة، إن السلاح الجديد عبارة عن حذاء بألوان قميص برشلونة، كما سيمتد الحذاء إلى الكاحل، لمساعدة اللاعب على التسديد بشكل أفضل.وأضافت الصحيفة، أن الشركة الراعية لميسي قدمت هذا الحذاء له، وسيكون أول ظهور له بهذا الحذاء أمام الروخي بلانكوس، عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي.ويغيب ميسي عن الأرجنتين، في المباراتين الوديتين أمام المكسيك، بناء على طلب من قائد برشلونة، الذي يغيب عن صفوف راقصي التانجو منذ مونديال روسيا.يذكر أن ميسي شارك في المباراة الماضية لبرشلونة أمام ريال بيتيس، والتي خسرها البلوجرانا بنتيجة 3-4.